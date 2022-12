Nu PlayStation VR2 niet al te lang meer op zich laat wachten, komen er steeds meer details naar buiten. Zo ook over de games die bij de release van het platform zullen verschijnen. Recent brachten we jullie al een overzicht van titels die beschikbaar zijn voor pre-order in de PlayStation Store en welke zeker bij de release zullen uitkomen.

Een van de games die we toen hebben genoemd was The Dark Pictures: Switchback VR, al was op moment van schrijven nog niet zeker of die game ook deel zou uitmaken van de launch line-up. Via een update in de PlayStation Store hebben we nu duidelijkheid gekregen.

Deze virtual reality game van Supermassive Games verschijnt samen met PlayStation VR2 op 22 februari 2023. De prijs van de game is € 39,99 en bij interesse kan je hier een pre-order plaatsen.