Ontwikkelaar Frictional Games heeft een nieuw deel in de Amnesia reeks aangekondigd. Amnesia: The Bunker is momenteel in ontwikkeling voor de PlayStation, Xbox en pc. Een specifieke releasedatum is nog niet aangekondigd, maar de titel zal in 2023 moeten verschijnen.

In Amnesia: The Bunker krijg je een semi open wereld met daarin slechts een klein aantal scripted gebeurtenissen. Spelers zullen daardoor meer vrijheid krijgen in hoe ze het avontuur beleven met ook willekeurige gebeurtenissen, die voor meer spanning moeten zorgen.

Met de subtitel is het natuurlijk duidelijk waar de game zich afspeelt. De setting is een bunker uit de Eerste Wereldoorlog en in de game speel je met een Franse soldaat die lijdt aan geheugenverlies en opgejaagd wordt door een mysterieus wezen. Aan jou om de puzzels op te lossen en gevaarlijke situaties op de best mogelijke manier naar eigen inzicht te benaderen.

Hieronder de key features van Amnesia: The Bunker en daaronder de trailer.