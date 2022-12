Enkele maanden geleden verscheen JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, een leuke fighting game met een indrukwekkend rooster aan personages om uit te kiezen. Heb je zin in wat vers bloed en wil je een potje vechten met nieuwe personages en hun bijhorende stands? Goed nieuws, want je kan nu gratis DLC downloaden waardoor je toegang krijgt tot twee nieuwe vechtersbazen!

Het gaat hier om Weather Forecast en Father Pucchi (Final), afkomstig uit Stone Ocean. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze personages niet toevallig uitgekozen, want vanaf nu kan je ook het laatste deel van de Stone Ocean anime streamen op Netflix. De komst van deze DLC ging gepaard met een trailer, die je hieronder kan bekijken.

