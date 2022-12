Een korte maand na de grote winter update van Halo Infinite laat multiplayer creative director Tom French via social media weten dat hij 343 Industries na 11 jaar werknemerschap zal verlaten.

In de aankondiging laat French weten dat hij uit zijn Spartan-uitrusting stapt en op weg gaat naar nieuwe avonturen. Hij geeft mee dat het een immense eer is geweest om onderdeel te zijn van Halo over de afgelopen jaren en is verschrikkelijk trots op zijn tijd bij 343.

“After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It’s been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn’t be more proud of my time at 343.”