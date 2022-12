Moss en Moss: Book II waren twee van de betere games voor PlayStation VR en als je de games nog niet gespeeld hebt, dan loont het om even te wachten. Deze titels worden namelijk opnieuw uitgegeven als launch titels voor PlayStation VR2.

De twee games in de Moss-franchise zullen niet simpel overgezet worden naar PlayStation VR2, want ze zijn wel degelijk onder handen genomen. Zo zijn de graphics verbeterd en de games draaien in 4K op 90fps. Er wordt onder andere ook gebruikgemaakt van eye tracking om spelers sneller interactieve objecten te tonen.

De besturing is veel intuïtiever omdat je nu gebruikmaakt van beide PS VR2 controllers. De haptische feedback van deze hardware, plus die van de headset zelf zorgen voor meer immersie. zo meldt PlayStation Blog.

Je kan Moss en Moss: Book II nu al pre-orderen in de PlayStation Store. Elke game kost € 26,99, maar je krijgt tot 21 februari 2023 10% korting. Je kan ook een bundel aanschaffen die beide titels bevat. Dan betaal je € 38,99.