Moss liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar het tweede avontuur met het kleine muisje Quill is nu daar. Met de kersverse release van Moss: Book II is het meer dan logisch dat er een launch trailer verschijnt. De bijbehorende launch trailer is inmiddels uitgebracht en het geeft een heldere indruk wat jou en Quill te wachten staat.

Zoals je kunt zien, zal je Quill moeten begeleiden en helpen bij het oplossen van puzzels, platformuitdagingen, gevechten en je moet de juiste keuzes maken. Samen maak je een sterk team en het avontuur zit vol magie en leuke momenten, zoals je dat van de eerste game gewend bent. Moss: Book II is enkel in virtual reality te spelen.