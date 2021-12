De virtual reality actie-avonturen puzzelgame Moss: Book II zit er nu echt aan te komen. Deze opvolger van Moss dat in 2018 verscheen, zal in de lente van 2022 uitkomen voor PlayStation VR. Dat de voorganger één van de beste vr-games tot op heden is, spreekt natuurlijk in het voordeel van ontwikkelaar Polyarc en doet het beste vermoeden voor het vervolg.

Het verhaal gaat verder na de gebeurtenissen uit de vorige game en we twijfelen er niet aan dat ook deze reis boordevol uitdagingen zal zitten, dat je nieuwe bondgenoten zult maken en dat ook oude vrienden de revue zullen passeren. Vergeet zeker niet de onderstaande trailer te bekijken, want dit is de meest epische trailer die we gezien hebben voor een puzzelgame.