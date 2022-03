Het schattige muisje Quill wist in 2018 veel harten te veroveren in Moss dat in virtual reality gespeeld werd met PlayStation VR. Het was jouw doel om Quill veilig door de wereld heen te loodsen en de game stond garant voor een leuk avontuur met actie. De opvolger die reeds is aangekondigd, stond gepland voor deze maand, maar een exacte releasedatum ontbrak nog. Daar komt nu verandering in.

Moss: Book II zal namelijk op 31 maart voor PlayStation VR verschijnen en naast de releasedatum is er ook veel gameplay verschenen. In de onderstaande video kan je twaalf minuten lang naar Quill kijken en zien hoe zij diverse obstakels samen met de speler overkomt. De video wordt daarnaast ook voorzien van commentaar door een van de ontwikkelaars en hij geeft wat interessante details weg over het aankomende deel.