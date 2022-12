Geen PlayStation Plus abonnement, maar wel online gamen met je vrienden? Dat kan dit weekend dankzij een gratis weekend dat is aangekondigd door Sony PlayStation. Op 10 en 11 december is het niet noodzakelijk om te beschikken over een PlayStation Plus abonnement als je online wilt gamen.

Het maakt hierbij niet uit welke game je speelt, de barrière voor PlayStation Plus wordt tijdelijk uitgeschakeld. Hierdoor kan iedereen dus kosteloos met elkaar samen spelen. Abonnees op PlayStation Plus krijgen deze twee dagen echter niet terug als extra tijd omdat ze reeds een abonnement hebben.

Na 11 december zal het weer noodzakelijk zijn om te beschikken over een PlayStation Plus abonnement.