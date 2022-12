Final Fantasy XVI zal in de zomer van 2023 verschijnen en tot op heden was het wachten op een releasedatum, hoewel The Snitch recent al hintte naar 22 juni 2023. Dit blijkt ook te kloppen, want Square Enix heeft tijdens The Game Awards vannacht de releasedatum officieel bevestigd.

Samen met de aankondiging dat de game op 22 juni 2023 verschijnt, is er een nieuwe trailer vrijgegeven en die kan je natuurlijk hieronder bewonderen.