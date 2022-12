Het jaar 2022 was een bewogen jaar met een stortvloed aan games in het eerste kwartaal gevolgd door twee wat rustigere kwartalen en weer een druk najaar. Zo terugkijkend mogen we niet klagen met schitterende releases. Nog een paar dagen en we stappen echter alweer 2023 binnen.

Voor PlaySense markeert dit bijna een volledig jaar als multiplatform website, waarbij we ook meer de focus hebben gelegd op hardware en meer variatie in artikelen en nieuws. We mogen na een druk jaar ook nu niet klagen, want nog altijd gaat het als een trein, waarvoor we jullie willen bedanken.

De kerstdagen staan weer voor de deur en dat maakt dat we jou hele fijne kerstdagen willen toewensen. Geniet ervan en wie weet vind je leuke kerstcadeaus onder de kerstboom! Tegelijkertijd markeert dit net zoals elk ander jaar ook nu weer het moment dat we een stapje terug gaan doen op PlaySense.

Ook wij gaan genieten van de feestdagen en daaropvolgend de jaarwisseling. Uiteraard zal het niet stil blijven hier op PlaySense, zo hebben we de nodige dingen gepland staan dus een dagelijks bezoekje is zeker de moeite waard!

Op maandag 2 januari 2023 zijn we weer helemaal terug, fris en fruitig voor een nieuw jaar vol met mooie games! Voor nu: nogmaals hele fijne feestdagen, geniet ervan!