Het jaar 2023 is officieel hier. We stappen het nieuwe jaar binnen en laten we dat beginnen met een belangrijk bericht: gelukkig nieuwjaar! Het jaar 2023 belooft een erg interessant jaar te worden met een hoop nieuwe releases, waarbij veel uitgevers nu echt op stoom zijn voor titels die het meeste uit de current-gen consoles halen.

We hebben deze maand al een aantal mooie titels in het vooruitzicht en daar komen er nog veel meer bij in de loop van het jaar. Vanzelfsprekend houden we je hier op PlaySense uitgebreid op de hoogte van de laatste nieuwtjes en van de komende games mag je uiteraard ook weer previews en reviews verwachten.

We willen jullie via deze weg ook bedanken voor de steun in 2022 en we hopen jullie dit jaar weer veelvuldig te mogen verwelkomen. Maar nu eerst nog even genieten van de eerste nacht van het jaar 2023, doe wel voorzichtig met vuurwerk!