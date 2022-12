Review | Razer Deathadder V3 Pro – Razer doet er goed aan z’n producten van tijd tot tijd te voorzien van een update. Soms is een product al heel erg goed, maar moet het met de tijd meegaan om nog steeds een relevante positie binnen het aanbod te behouden. Met de Deathadder Pro is dat niet anders. De Deathadder V3 Pro is een derde versie die van deze esports muis is verschenen, die wij nu onder de loep zullen nemen. Wat zijn precies de punten waarop deze gaming muis scoort en is er misschien nog meer ruimte voor verbetering? Wij gaan het jullie nu vertellen.

Geen poespas in het design

De rechtshandige pro muis van Razer is volledig in het zwart gehuld. Er is geen ruimte op de Deathadder V3 Pro voor RGB-verlichting en dat heeft deels te maken met dat het erg licht is qua gewicht. Er is daardoor ook gering aandacht besteed aan extra grip gebieden, want dit dien je erop te plakken als optionele keuze. Dit is niet bepaald premium te noemen als je het ons vraagt, maar goed. Bij je duim vind je twee extra knoppen die je kunt gebruiken om te remappen. Buiten dat heeft de muis geen echte bijzonderheden qua functionaliteiten. Het muiswiel is voorzien van een rubberen coating, die erg fijn aanvoelt. Het scrollwiel draait bovendien ook erg fijn en maakt minimaal geluid.

De rechter- en linkermuisknoppen (voorzien van optische Gen-3 onderdelen) kennen een fijne feedback, waarbij het geluid tot het minimum is beperkt. De laatste noemenswaardige knop vind je onderop de muis. Deze is nodig om de muis aan en uit te zetten. Daarbij is het ook de DPI-knop, waarvan we nog altijd van mening zijn dat een schuifknop beter werkt als powerknop en de DPI-knop onder het scrollwiel gepositioneerd zou moeten worden. Dit simpelweg om on-the-fly je DPI aan te kunnen passen tijdens het gamen. Hopelijk verandert Razer deze techniek gauw, omdat dit niet heel intuïtief werkt. Voor nu bestempelen we dit niet als een minpunt, het is namelijk vooral een wat ongelukkige keuze van Razer. Iets waar je bij aanschaf best wel even rekening mee houdt.

Het is ergonomisch een schot in de roos

De Deathadder V3 Pro is een relatief forse gamingmuis. Het is bij uitstek een palmgrip muis die zeer ergonomisch in de hand ligt. Uiteraard kan de Deathadder V3 Pro ook op andere manieren gebruikt worden, maar door de vrij hoge ‘rug’ is de palmgrip wel wat de voorkeur geniet. Het gewicht is zoals al aangegeven erg licht, wat het comfort en gebruik alleen maar bevordert. Met ongeveer 63 gram is het indrukwekkend te noemen. Het komt bovendien in de buurt van de ideale 59 gram van de Razer Viper V2 Pro gaming muis, die wij eerder hebben mogen reviewen. Heb je liever een muis van iets meer gewicht, dan ben je hier niet aan het juiste adres.

So far, so good!

Tot nu toe zijn we erg te spreken over de muis, op een enkel puntje na. Het formaat (128mm x 68mm x 44mm) is zeer geslaagd voor de palmgrip gebruikers onder ons en ook het gewicht is iets wat goed samen gaat met het gebruik. De Deathadder V3 Pro is daarbij ook voorzien van de Focus Pro 30K optische sensor, wat een van de betere is binnen de industrie. Met een draadloze accuduur van ongeveer 90 uur, mogen we niet klagen. Er bestaat trouwens een optie om de maximale polling rate van 1000Hz op te krikken naar 4000Hz, maar daar heb je wel een aparte Hyperpolling dongle voor nodig. Deze hebben we niet kunnen testen, ook zou het de accuduur drastisch verminderen naar slechts 24 uur.

De maximale DPI is gelimiteerd tot 30.000 met een IPS van 750. Alles waar de muis over beschikt valt te configureren met de Razer Synapse software. In het pakket tref je verder nog een lange USB-C (naar USB-A) kabel aan, waarmee je de muis ook gewoon bekabeld kunt gebruiken. Daarbij zit er ook nog een USB-adapter inbegrepen, met een USB-C naar USB-A mogelijkheid. Een vrij rechttoe rechtaan pakket, maar precies wat je nodig hebt. De adviesprijs van de Deathadder V3 Pro is € 159,99, wat correct is en waar je veel performance voor terugkrijgt. Daarbij is het ook mogelijk om de muis in zowel zwart als wit aan te schaffen.