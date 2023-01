De games van 2023 | Tekken 8 – Zeven jaar na de release van Tekken 7 heeft Bandai Namco eindelijk het vervolg in deze legendarische franchise aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game staat gepland voor een release later dit jaar en vechtgame fans staan natuurlijk te springen om aan de slag te kunnen gaan met het nieuwste deel in de inmiddels 28 jaar oude franchise. Maar wat weten we tot zover van Tekken 8?

Tekken 8 – Het verhaal van Tekken 8 zal het verhaal van Tekken 7 weer verder oppakken. Daarmee zal de game ook het indrukwekkende record voortzetten van het langst voortdurende verhaal in videogames, dat sinds Tekken 1 al onafgebroken is. Het verhaal in dit deel zal zich vooral focussen op de confrontatie tussen vader en zoon: Kazuya Mishima en Jin Kazama. Het zal aan Jin zijn om zijn vader te stoppen, onder andere door een beroep te doen op zijn demonengen waar hij naar alle waarschijnlijkheid meer controle over zal krijgen. Dit belooft ook gloednieuwe opties in (Devil) Jins moveset. Jin zal echter hoogstwaarschijnlijk niet de enige zijn die wat nieuwe moves toegestopt zal krijgen.

Tekken 8 zal worden ontwikkeld met behulp van Unreal Engine 5 en dat is te zien ook. Het spel ziet er grafisch daadwerkelijk prachtig uit en gevechten ogen veel dynamischer dankzij de uitgebreide special effects en gedetailleerde modellen én omgevingen. Het rooster van Tekken 8 bestaat momenteel uit tien bevestigde personages, maar dit zullen er in de aanloop naar de release ongetwijfeld nog meer worden, waaronder personages die voor het eerst hun intrede zullen doen in de franchise. Daarnaast zullen klassieke modi zoals Arcade Mode en VS Battle hoogstwaarschijnlijk terugkeren, maar we hopen ook dat Tekken 8 andere modi terugbrengt, zoals de Tag Team modus uit Tekken Tag Tournament. Als we naar het verleden kijken, zal Tekken 8 ook nog voor lange tijd worden ondersteund na de release met nieuwe personages en modi in de vorm van DLC of gratis content updates.

Voorlopige verwachting: In dit nieuwe deel zullen we veel meer te weten komen over Jin en Kazuya’s verleden. Er zijn nog geen nieuwe mechanics zoals Tekken 7’s Rage Art aangekondigd voor Tekken 8, maar de verwachting is wel dat die er zullen zijn. De meest populaire personages uit de franchise zullen hoogstwaarschijnlijk terugkomen, maar we hopen ook dat andere – minder populaire – figuren hun opwachting zullen maken. Tekken 8 zal daarnaast hoog inzetten op esports na het razende succes van Tekken 7 in de vechtgamescene, en daarom verwachten we ook jarenlange support voor de game. De release van Tekken 8 staat gepland voor het fiscale jaar 2023, wat dus ook begin volgend jaar kan zijn. Desalniettemin is onze verwachting dat de game tegen het najaar uitkomt.