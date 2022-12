Het is eerste kerstdag en we hopen dat je vandaag erg zult genieten van een lekker dagje vrij, een hapje eten en je familie. Wellicht heb je ook nog leuke dingen onder de kerstboom gevonden om je de komende tijd mee te vermaken. Daar doen wij nu nog een schepje bovenop, want wij spelen ook even voor Kerstman.

Zoals elk ander jaar hebben we vandaag een actie, waarbij je op een eenvoudige manier een leuke game kunt winnen. We geven namelijk samen met Bandai Namco No Man’s Sky voor de Nintendo Switch weg en om hier kans op te maken dien je slechts één ding te doen: reageer en je bent klaar.

Uit alle deelnemers zullen we willekeurig een winnaar kiezen en die de game toesturen. Je hebt tot morgenavond 23.59 uur de tijd om deel te nemen aan deze actie. Gezien wij ook graag van onze vrije dagen willen genieten, zullen we de winnaar begin 2023 middels een e-mailbericht benaderen.

Belangrijk: zorg dat je e-mailadres in je profiel nog steeds correct is. Reageren met een anoniem account is zinloos, we kunnen dan niet achterhalen wie je bent.