Rond Black Friday ging PlayStation Plus al tijdelijk in prijs omlaag en nu die actie achter ons ligt, heeft Sony een leuke nieuwe promotie voor spelers die overwegen een lidmaatschap af te sluiten. Nieuwe en terugkerende PlayStation Plus abonnees krijgen namelijk maar liefst € 30,- korting en dat gaat op voor elke beschikbare tier.

De voorwaarde hiervoor is wel dat je een lidmaatschap voor de duur van 12 maanden aanschaft, dus enkel de drie duurste varianten komen hiervoor in aanmerking. Dit betekent dat een Essential abonnement van € 59,99 naar € 29,99 zakt. Extra kost nu € 69,99 en Premium € 89,99.

Bestaande abonnees komen helaas niet in aanmerking, deze aanbieding is enkel geldig voor PlayStation gebruikers die momenteel geen actief abonnement hebben en nieuw zijn of in het verleden lid zijn geweest. De aanbieding is beschikbaar tot 20 december.