Nacon kondigde onlangs TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 aan. Bij de aankondiging werd een korte teaser trailer vrijgegeven en nu is er een wat langere trailer verschenen die meer spektakel laat zien.

Deze trailer is ingesproken door Davey Todd, die als geen ander de zenuwslopende druk van een race kent, waarin elke fout rampzalige gevolgen kan hebben. Todd is als Engelse coureur gespecialiseerd in wegracen en sleepte op 27-jarige leeftijd al een indrukwekkende overwinning in de wacht.

In 2018, terwijl hij zich voorbereidde op zijn eerste TT Isle Of Man, besloot Davey om twee maanden te oefenen op de console van zijn broer, zodat hij zijn kennis van het circuit kon perfectioneren. Dankzij deze voorbereiding werd hij tweede in het wereldwijde klassement van de game, en de op een na snelste nieuwkomer ooit in de echte race.

De game verschijnt in mei 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.