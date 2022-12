Final Fantasy XVI is nu officieel de eerste genummerde game in de franchise met een 18+ rating in Europa en een ‘Mature’ rating in de Verenigde Staten. Dit leek al het geval te zijn, maar nu dat het spel vooruitbesteld kan worden en we een releasedatum hebben weten we zeker dat de rating niet meer wordt aangepast.

Final Fantasy XVI belooft een meer volwassen en duisterder verhaal te vertellen volgens Square Enix. Dit liet de uitgever overigens ook al uitgebreid zien in bloederige trailers, waarin we koppen over de vloer zagen rollen. Voor een franchise die zich traditioneel vooral richt op tieners en jongvolwassenen zal het interessant zijn om te zien welke thema’s Final Fantasy XVI precies zal omvatten.

Wat zijn jouw verwachtingen van een 18+ Final Fantasy game? En wat zou je graag zien in het spel dat voorheen misschien niet mogelijk was door de rating?