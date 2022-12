Hogwarts Legacy heeft al geruime tijd een releasedatum op 10 februari 2023, maar de ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat er gedeeltelijk uitstel op van toepassing is. De game zal op de genoemde datum nog altijd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc verschijnen.

Gamers op een PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch zullen echter langer moeten wachten, zo laat de ontwikkelaar via Twitter weten. De nieuwe releasedatum voor de PS4- en Xbox One-versie is nu 4 april. De Nintendo Switch-versie verschijnt niet voor 25 juli 2023.

Gezien er verschillende edities zijn, is het een druk releaseschema. Zo zal de Deluxe Edition op 7 februari al beschikbaar zijn, aangezien die editie met een 72 uur early access bonus komt. De edities met de game voor beide platformen in één familie, volgt weer de nieuwe releasedata.

Dit wil zeggen dat als je de game voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 koopt, je op 10 februari toegang tot de PS5-versie krijgt en op 4 april toegang tot de PS4-versie. De reden voor het uitstel is dat de ontwikkelaar de best mogelijke ervaring wil brengen op alle platformen.

Het goede nieuws is dat de current-gen versie goud is gegaan, de game zal dus zeker op 10 februari verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Vanavond zal er trouwens meer van de game getoond worden in een nieuwe gameplay showcase.