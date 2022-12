Op deze tweede kerstdag spelen we nogmaals voor Kerstman. Waar je gisteren in samenwerking met Bandai Namco No Man’s Sky voor de Nintendo Switch kon winnen (de actie loopt nog), hebben we vandaag een mooie actie in samenwerking met Microsoft. We mogen namelijk vijf keer een code weggeven die recht geeft op een PC Game Pass abonnement voor drie maanden.

Om kans te maken op één van de vijf codes, dien je enkel hieronder even te reageren. Uit alle deelnemers zullen we vijf gelukkige winnaars kiezen en morgen de code gelijk toesturen, zodat je nog dit jaar met het aanbod aan de slag kan. Deelname is eenvoudig, maar wel enkel mogelijk voor geregistreerde gebruikers, gezien we de codes naar de winnaars zullen mailen.

Let wel op, de codes die we weggeven zijn enkel te gebruiken door nieuwe gebruikers. Als je reeds een PC Game Pass abonnement hebt of eerder hebt gehad, kom je (helaas) niet in aanmerking voor gebruik. Deelname is dus enkel zinvol als je volledig nieuw bent bij PC Game Pass.

Deelnemen is mogelijk tot morgenochtend 11:00 uur.