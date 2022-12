Bloober Team werkt aan een nieuwe horrorgame. Alleen al bij het schrijven van die zin hebben we het gevoel dat we in herhaling vallen. En neen, dit keer gaat het niet om Layers of Fears of de Silent Hill 2 remake, beide titels die reeds een tijdje geleden aangekondigd zijn. Neen, Bloober Team neemt er zowaar een derde project bij en slaat daarvoor de handen in elkaar met uitgever Private Division.

Veel is er over het project – dat pas in 2025 het levenslicht zou zien – nog niet bekend. Piotr Babieno van Bloober Team gaf enkel aan dat het om een survivalhorrorgame gaat, die de ontwikkelaar een grootmacht in het genre moet maken. Verder liet Babieno ook optekenen dat hij erg blij is met de medewerking van Private Division. We zijn benieuwd wat voor gruwelijke dingen de studio voor ons in petto heeft.