Sony brengt steeds meer van zijn franchises naar het witte doek en de tv in de vorm van films en tv-series. Zo wordt er gewerkt aan een Gran Turismo-film en een Horizon-serie, en ook God of War ondergaat die behandeling.

Eerder waren er al geruchten dat Amazon keek naar de mogelijkheid om een God of War tv-show te produceren, wat nu officieel bevestigd is. Amazon heeft de serie officieel besteld en ook een show runner aangewezen, Rafe Judkins.

Het verhaal van de serie wordt gebaseerd op de game uit 2018, Kratos zal het in de tv-serie dus vooralsnog niet gaan opnemen tegen de Griekse goden. Wanneer de tv-serie beschikbaar zal zijn is nog niet bekend.

“’God of War’ is a compelling, character-driven franchise that we believe will captivate our global customers as much with its expansive and immersive worlds as its rich storytelling. We are honored to share in the adventure of exploring the God of War mythology in such a momentous way with Sony Pictures Television, PlayStation Productions, and Santa Monica Studio”, aldus Vernon Sanders, head of global television bij Amazon Studios