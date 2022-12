De vierde prijsvraag organiseren we in samenwerking met Nintendo. Zij hebben ons twee mooie goodiebags opgestuurd. De een staat in het teken van Splatoon 3 en de ander staat in het teken van Pokémon Scarlet & Violet.

Twee totaal verschillende games en daardoor ook twee totaal verschillende pakketten. Bij deelname maak je kans op één van de twee, dus kijk snel verder om te zien welk pakket het beste bij je past. Zo bestaan ze uit het volgende:

Splatoon 3 pakket

Sleutelhanger

Kladblok

Stickervel

Poster

Rugzak

Pokémon Scarlet & Violet pakket

Drinkfles

Kladblok

Pins

Keycord

Poster

Post-its

Een keuze gemaakt? Geef dan antwoord op de onderstaande twee vragen:

Vraag 1: Met welk personage speel je de singleplayer van Splatoon 3?

Vraag 2: In welke regio speelt Pokémon Scarlet & Violet zich af?

Weet jij de antwoorden? Stuur dan een mailtje en volg daarbij de onderstaande stappen. Geef ook duidelijk je voorkeur aan qua pakket!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Nintendo' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Nintendo.