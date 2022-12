Ash Ketchum had een droom waar hij 25 jaar lang aan heeft gewerkt: hij wou de allerbeste worden, zoals niemand ooit is geweest. Alle Pokémons vangen was zijn echte test en ze trainen was zijn doel. Hij reisde over het land en zocht ver en wijd om elke Pokémon hun innerlijke kracht aan te leren… maar aan alle mooie liedjes komt een eind. Ash en zijn trouwe kompaan Pikachu zullen binnenkort afscheid nemen van de Pokémon anime, zo werd aangekondigd door The Pokémon Company.

Op 13 januari gaat de allerlaatste arc van Ash en Pikachu’s Pokémon avontuur van start. Deze zal 11 afleveringen lang duren en we mogen heel wat nostalgie verwachten: Misty en Brock lijken terug te komen alsook heel wat klassieke Pokémon. Na deze laatste arc zal een nieuwe Pokémon show van start gaan, maar dan ook met twee nieuwe protagonisten: Riko en Roy.

De Pokémon anime met Ash en Pikachu ging van start (in Japan) in 1997 en heeft vandaag de dag meer dan 1.300 afleveringen op de teller staan. Bedankt om onze kindertijd op te fleuren!