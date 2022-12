Ahoy, maatjes. Bijna is het zover: op 19 januari 2023 verschijnt Tortuga: A Pirate’s Tale, zo hebben uitgever Kalypso Media en ontwikkelaar Gaming Minds Studios aangekondigd. Deze strategie-avonturengame dompelt je onder in het leven van een piraat.

Neem het roer in handen van één van de achttien schepen en heers over de oceaan. Je zal je schip helemaal kunnen veranderen zoals jij dat wilt en vervolgens kan je de zeeën gaan ontdekken.

Je vaart natuurlijk niet alleen en daarom is het ook belangrijk om je crew tevreden te houden. Tot slot kan je het opnemen tegen handelskonvooien en andere historische piraten. Dit doe je in tactische turn-based gevechten.

Tortuga: A Pirate’s Tale verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op een releasedatum voor de Nintendo Switch is het nog even wachten, maar in de tussentijd kan je hieronder de verschillende customization opties van de schepen al eens bekijken.