Iedereen speelt wel eens een onnozel, maar leuk spelletje op zijn of haar mobiel als er wat tijd gedood moet worden. Zo speelden wij vroeger soms Joe Danger, een spel waarin je met een motor verschillende trucjes uitvoert op een parcours om een zo hoog mogelijke score te halen. Mocht je deze game en zijn vervolg, Joe Danger Infinity, nu eens gratis willen spelen, is dat vanaf nu mogelijk op pc.

Als je naar de website van de game surft, dan kan je daar gratis met de games aan de slag via je browser. Het is dus niet langer nodig om de game(s) te downloaden. Wil je de games echter op je mobiel spelen, zodat je niet afhankelijk bent van je internetconnectie, dan zijn de games beschikbaar op iOS. Mocht je deze plezante game nog niet kennen, bekijk dan hieronder zeker even de trailer.