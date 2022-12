Op ResetEra heeft iemand een enquête gedeeld waarin Microsoft vraagt of er eventueel interesse is in een goedkopere Game Pass variant. In ruil voor een lagere prijs krijg je wel met een aantal restricties te maken. Zo komen first-party Xbox titels pas later naar deze abonnementsvorm en je krijgt ook met reclame te maken.

Hoe dit in zijn werk gaat is uiteraard niet bekend. Het is slechts een enquête, dus er hoeft ook helemaal geen goedkopere variant te komen. Het toont echter wel aan dat Microsoft erover nadenkt en Sony hanteert inmiddels natuurlijk ook verschillende varianten van hun Plus-abonnement. Wat vinden jullie van deze mogelijke optie?