Uit het niets dook The Snitch op Twitter op, een insider die met cryptische berichten verschillende games en andere dingen in de industrie lekte. In plaats van duidelijk aan te geven waar zijn leaks om gingen, liet hij het aan de community om zelf uit te vogelen wat het precies was.

Van alle insiders die er zijn, valt The Snitch onder de meest betrouwbare. Zo kunnen wij ons geen enkel lek herinneren dat niet accuraat bleek te zijn, maar aan zijn acties komt een einde. In een interview met Insider Gaming geeft de persoon achter dit account op Twitter aan ermee te stoppen.

De reden om te stoppen is eenvoudig, hij haalt er niet echt veel plezier meer uit en heeft besloten om zijn aandacht te gaan richten op zijn Discord server. Daarbij stelt The Snitch ook dat zijn leaks nooit kwaadaardig waren en dat hij zijn pijlen enkel op grote uitgevers heeft gericht.

Hij is zich ervan bewust dat een klein lek soms enorme gevolgen heeft en daarom heeft hij zich beperkt tot het geven van hints in plaats van direct het hele verhaal online te zetten. Sterker nog, volgens The Snitch hebben sommige leaks zelfs geholpen om bepaalde evenementen meer in de spotlights te plaatsen.

“I am fully aware of the damage that even a small and simple leak can do to the work of people that have spent many months or years on a game. In fact, we can say that I have dedicated myself to giving clues for users to speculate, rather than just direct leaking. It’s going to sound narcissistic and pushy, but I’m sure I even helped some events get more visibility.”