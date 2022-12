Afgelopen weekend lekte de eerste gameplay van Assassin’s Creed Jade, een nieuwe mobiele game in de franchise. Nu een aantal dagen later lekt er nog meer footage en waar de oorspronkelijke video slechts drie minuten was, hebben we hieronder nu 20 minuten aan footage van de titel.

Assassin’s Creed Jade is een mobiele game die zich in China afspeelt. De beelden zijn afkomstig uit een vroege test waarvoor gamers zich konden aanmelden, dus het verschijnen van de footage online was een beetje onvermijdelijk. Dit verklaart misschien ook waarom Ubisoft de content niet naarstig offline haalt.

Hieronder eerst de video met 20 minuten aan gameplay, daaronder een kortere video.