De laatste maanden is er veel duidelijk geworden over de plannen die Ubisoft heeft voor Assassin’s Creed. Naast dat we volgend jaar met Assassin’s Creed Mirage een nieuw deel in de franchise kunnen verwachten, werkt Ubisoft ook al aan meerdere nieuwe titels die deel gaan uitmaken van Assassin’s Creed Infinity. Met Codename Red, Codename Hexe en de multiplayertitel Project Invictus zit er al erg veel in de pijplijn. Daarbovenop onthulde Ubisoft in september Codename Jade, een Assassin’s Creed-game voor mobiele apparaten.

Codename Jade speelt zich af in China en bevat een open wereld. Bij de aankondiging werd er alleen een korte trailer van de game getoond, maar via Reddit is nu een video gelekt met daarin de eerste gameplaybeelden. Het gaat om een video van bijna 3 minuten en voor zover we op basis van deze beelden kunnen oordelen, ziet Codename Jade er voor een mobiele game behoorlijk goed uit. Bekijk de beelden via de link hierboven.