Tijdens Ubisoft Forward heeft de uitgever verschillende Assassin’s Creed projecten aangekondigd en tevens werd er gesproken over een standalone multiplayer game. Deze titel is nu formeel aangekondigd tijdens een call met aandeelhouders omtrent de cijfers van het afgelopen kwartaal.

De game heet voor nu ‘Project Invictus’ en deze titel zal gemaakt worden door het team dat eerder verantwoordelijk was voor For Honor. Deze standalone game zal onderdeel zijn van Assassin’s Creed Infinity, waaronder ook Red en Hexe vallen, twee nieuwe delen in de reeks.

Volgens Insider Gaming zijn details verder schaars en de titel zal ook nog een paar jaar op zich laten wachten. De eerstvolgende game in de reeks is Assassin’s Creed: Mirage, die ons naar Bagdad brengt.