The Dark Pictures Anthology: Little Hope is inmiddels al een lange tijd verkrijgbaar, maar de game kampte met een erg vervelend probleem. Er bestond namelijk een kans dat oudere save files gecorrumpeerd raakte, waardoor spelers opnieuw moesten beginnen.

Dit probleem kon ontstaan na het spelen van de game op een oude savefile nadat de game meermaals van updates is voorzien. De community heeft dit vaak bij Supermassive Games aangegeven en na maanden van wachten hebben ze nu een ‘oplossing’ beschikbaar.

Update 1.10 is te downloaden voor Little Hope en die zou het probleem omtrent save files moeten oplossen. Tegelijkertijd brengt de update nog wat andere verbeteringen en aanpassingen, zie de details hieronder.

Fixed multiple issues with older save files getting corrupted​

Improved stability and overall game performance​

Fixed several issues with Collectables and Bearings​

Fixed issues with menu text visibility​

Improved online lobby connectivity​

Hoewel de update beterschap moet brengen, is het niet helemaal uitgesloten dat de save file issues verdwenen zijn. Dit geeft de ontwikkelaar op Twitter aan, wat eigenlijk zoveel zegt als dat ze het niet helemaal hebben kunnen oplossen. Mocht je met corrupte save files te maken hebben, is het advies om opnieuw te beginnen.