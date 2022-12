Onlangs is de komische shooter High On Life uitgebracht op Game Pass en de titel van Squanch Games lijkt prima resultaten te boeken. De game – waar onder meer creatief brein Justin Roiland aan heeft meegewerkt – staat namelijk fier bovenaan de lijst met de meest populaire games op Game Pass.

Zodoende weet High On Life games als Minecraft, FIFA 22 en Forza Horizon 5 achter zich te houden. Ook qua verkopen lijkt de shooter het goed te doen, want daar staat de game op de vijfde plek onder de bestsellers. De populariteit van Rick and Morty – tevens van Justin Roiland – draagt hoogstwaarschijnlijk flink bij aan de populariteit van de game, die op dit moment een gemiddelde score van een 6.3 heeft op Metacritic.

Onder de users scoort de game echter veel beter met een gemiddelde van een 8.2. Inmiddels zijn wij ook bezig met High On Life en onze review kun je spoedig op PlaySense lezen.