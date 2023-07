High On Life lanceerde afgelopen december voor de Xbox en pc en de komische shooter wordt met name gekenmerkt door de ietwat aparte stijl en humor van Justin Roiland, die mensen waarschijnlijk tevens kennen van de animatieserie Rick & Morty. De shooter krijgt binnenkort een uitbreiding, maar er is mogelijk meer onderweg.

De website ORBISPatches controleert namelijk constant de backend systemen van PlayStation en de dienst ontdekte dat er op 17 juli een entry is aangemaakt voor een PlayStation 4-versie van High Ob Life, dit onder de Title ID CUSA42391, zo ontdekte Knoebel op Twitter.

Kort hierna zijn ook de Trophies online gezet op het PlayStation Network, zo zien we via Exophase. Kortom, de game komt naar de PlayStation systemen. Een aankonding zal dus niet lang op zich laten wachten.