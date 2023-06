De vermakelijke game High On Life werd eind vorig jaar uitgebracht en viel ook bij ons vrij goed in de smaak. Het is nog niet klaar met deze titel, want ontwikkelaar Squanch Games heeft namelijk aan een uitbreiding gewerkt die dit najaar zal verschijnen.

Deze uitbreiding zal een volledig nieuwe omgeving aan de game toevoegen, inclusief nieuwe personages, gevaren en spookachtige verrassingen. De uitbreiding heet ‘High On Knife’ en je krijgt hier te maken met Harper, wat een volledig nieuwe pratend wapen is.