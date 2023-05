Aan het einde van vorig jaar mochten we kennismaken met High On Life, een enorm vreemde/unieke shooter van ontwikkelaar Squanch Games en Justin Roiland (het brein achter Rick and Morty). De game zat bij de release al direct inbegrepen bij Game Pass en wist gelijk de titel van ‘meest populaire game op Game Pass’ in de wacht te slepen. Dat is al best een mooie prestatie, maar de ontwikkelaar heeft nu op Twitter nog een update gegeven.

Zo leren we bij dat High On Life inmiddels al door meer dan 7.5 miljoen unieke spelers is gespeeld. We weten niet hoeveel van deze spelers de game daadwerkelijk hebben gekocht en hoeveel er via Game Pass hebben gespeeld, maar eigenlijk maakt dit niet zo heel veel uit: dit getal blijft immers een heel mooie prestatie! Dit is bovendien slechts het begin, want binnenkort staat er extra content op de planning en dan zal het spelersaantal hoogstwaarschijnlijk nog wat stijgen.

Lees meer over High On Life in onze review.