Ontwikkelaar Squanch Games laat op Twitter weten dat High On Life nieuwe content krijgt. Een korte teaser toont een bloederig logo waarin de tekst is aangepast naar “High On Knife”. Verder is er geen andere informatie gedeeld, dus het is even afwachten wat er komen gaat.

NEW HIGH ON LIFE CONTENT LOADING… COMING SOON. pic.twitter.com/sQGKtxYzwt — High On Life (@highonlifegame) March 17, 2023

High On Life kwam eind vorig jaar uit en wist bij ons een 7.0 te scoren, wat redelijk overeenkomt met het gemiddelde op Metacritic. De game is beschikbaar op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. High On Life is ook via Xbox Game Pass te spelen op zowel consoles als pc.