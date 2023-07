Vorige maand kondigde Squanch Games via een korte teaser een uitbreiding aan voor High On Life. Dankzij een gameplay video van IGN kunnen we nu ook een uitgebreidere blik werpen op de aankomende uitbreiding voor de game. De High On Knife-uitbreiding zal nieuwe omgevingen, personages en meer toevoegen aan de komische game.

High On Life is nu beschikbaar voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en sinds dit weekend tevens voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het spel is ook beschikbaar als onderdeel van het Game Pass abonnement. De High On Knife uitbreiding zal later deze herfst worden uitgebracht. Je kunt de gameplayvideo van de High on Life DLC hieronder bekijken.