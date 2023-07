High On Life verscheen vorig jaar voor de Xbox en pc, en de humoristische space shooter zou ook naar de PlayStation platformen komen, zo bleek wel uit recente berichten. Eerder verscheen de Title ID van de PS4-versie al in de PlayStation Store backend en vrij kort daarna waren ook de Trophies verschenen. Nu, zonder enige vorm van marketing of een aankondiging, is de game uitgebracht in de PlayStation Store.

High On Life is nu beschikbaar voor de PS4 en PS5 en gaat voor een prijs van €60,- over de toonbank. Je kan via deze link direct naar de PlayStation Store toe. Om de launch te vieren op de PlayStation, is er ook een trailer verschenen die je hieronder kunt bekijken. Wie van de humor van Rick en Morty houdt en dit wil combineren met een leuke sci-fi shooter, dan is High On Life iets voor jou.

Wil je meer weten over dit humoristische avontuur? Lees dan zeker even onze review na.