Over niet al te lange tijd verschijnt PlayStation VR2 en vanzelfsprekend zullen de games die voor het platform beschikbaar zullen zijn ook fysiek te koop aangeboden worden. Om aan te geven dat een game voor PlayStation VR2 is, hanteert Sony een vrij subtiele weergave.

Net zoals bij games voor de eerste PlayStation VR-headset, gaat het om een gewone cover met platformduiding. Dit aangevuld met een label dat aanstipt dat het voor virtual reality is bedoeld. Voor PlayStation VR2 gebruikt Sony een soortgelijke duiding, maar in vergelijking met PlayStation VR is het net wat subtieler.

Dit leren we van de boxart van The Walking Dead: Saints & Sinners- Chapter 2: Retribution, die op Amazon is verschenen. Een grote verrassing mag het echter niet zijn, gezien Sony over het algemeen vast blijft houden aan hun visuele stijl. Hieronder de boxart in kwestie, daaronder die van Driveclub VR ter vergelijking.