Na eerdere terugblikken op 2022 is het nu tijd om ons aangeboren cynisme naast ons neer te leggen en schaamteloos optimistisch de ogen op de toekomst te richten. Het jaar 2023 belooft namelijk weer heel wat moois op ons af te vuren, in de hoop zowat elke speler – ongeacht welk platform of genre je verkiest – voor lange tijd aan het scherm gekluisterd te houden. Vandaar dan ook deze logische vraag: naar welke videogame die in de loop van de komende twaalf maanden het levenslicht zal zien kijk jij het meeste uit?

We kunnen hier uiteraard de ‘usual suspects’ bovenhalen, high-profile titels die sowieso veel aandacht trekken. Denk aan de tweede Spider-Man titel van Insomniac Games, die Peter Parker én Miles Morales het samen zal laten opnemen tegen Venom. Harry Potter fans kunnen binnenkort eigenhandig hun favoriete school verkennen in Hogwarts: Legacy, terwijl ook Star Wars met Jedi Survivor een nieuw hoofdstuk krijgt aangemeten. En dan hebben we Diablo IV en Final Fantasy XVI nog niet vermeld.

Misschien ben je zelfs met de blik op de toekomst eerder geneigd om het verleden niet uit het oog te verliezen. In dat geval zijn de remakes van Dead Space, Silent Hill 2 en Resident Evil 4 vast redenen om nu al geld opzij te leggen. Of misschien zie je het groter en kijk jij vooral uit naar de aanstaande release van PlayStation VR2. Of ben je erg benieuwd naar de manier waarop Xbox Game Pass zich verder zal ontwikkelen. De mogelijkheden zijn eindeloos; je bepaalt uiteraard zelf waar je het meest naar uitkijkt.

Naar welke videogame óf gerelateerde ontwikkeling kijk jij dus het meeste uit in 2023? Vertel het ons in de comments.