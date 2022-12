Als je nog even een goede slag wil slaan voor de kerstdagen hier zijn, is het aan te raden een blik te werpen op de Steam Winter Sale. Die is vandaag officieel van start gegaan en duurt tot en met 5 januari 19:00 uur ’s avonds.

Je kunt de sale natuurlijk via de Steam Launcher direct bekijken, maar ook kun je via de browser hier terecht. De aanbiedingen die je treft zijn behoorlijk divers, waarbij de korting enorm op kan lopen. Kijk dus zeker even of er een mooie deal voor je tussen zit.

Hieronder een greep uit de reeks van aanbiedingen.

Assassin’s Creed: Valhalla – Van €59,99 voor €19,80

Red Dead Redemption II – Van €59,99 voor €19,79

God of War – Van €49,99 voor €29,99

Sonic Frontiers – Van €59,99 voor €41,99

Detroit: Become Human – Van €39,90 voor €19,95

Weird West – Van €39,99 voor €19,99

Cities: Skylines – Van €27,99 voor €8,39

Planet Zoo – Van €44,99 voor €11,24

The Elder Scrolls Online – Van €19,99 voor €5,99

Rimworld – Van €32,99 voor €26,39

Star Ocean: The Divine Force – Van €59,99 voor €41,99

Final Fantasy XIV: Endwalker – Van €34,99 voor €17,49

The Sims 4 – Stedelijk leven – €39,99 voor €17,99

Warhammer 40,000: Vermintide II – Van €27,99 voor €5,59

Two Point Campus – Van €39,99 voor €31,99

Call of Duty: Modern Warfare II – €69,99 voor €59,49

Sea of Thieves – Van €39,99 voor €19,99

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Van €39,99 voor €13,19

Far Cry 5 – Van €59,99 voor €11,99

PC Building Simulator – Van €19,99 voor €4,99

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,99 voor €13,99

Star Wars Jedi: Fallen Order – Van €39,99 voor €4,79

Eastshade – Van €20,99 voor €10,49

Steam tegoed nodig? Klik dan hier.