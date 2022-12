Goed nieuws voor de fans van platformers, want uitgever PID Games heeft niet één, maar twee nieuwe games aangekondigd voor 2023. Beide games zijn actie-platformers en ze heten Gravity Circuit, van ontwikkelaar Domesticated Ant Games, en Elypse, gemaakt door Hot Chilli Games. In Gravity Circuit neem jij het als Kai op tegen een hele hoop vijanden om zo nieuwe power-ups te verzamelen, om zo het kwaad te verslaan en de wereld te redden.

Elypse doet ons dan weer denken aan een mix tussen Hollow Knight en Ori and the Blind Forest. Dit zijn natuurlijk wel twee krakers en het is te hopen dat Elypse hetzelfde kan bereiken. Beide games zijn in ontwikkeling voor de Nintendo Switch en zullen later ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc verschijnen. Vergeet hieronder ook zeker niet even de trailers van beide games te bekijken, want wie weet wil jij één van de twee games wel toevoegen aan je wensenlijstje.