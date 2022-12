Rendieren aaien is niet altijd het beste idee, maar daar hebben ontwikkelaar Red Stage Entertainment en uitgevers PID Games en Sunsoft wat op gevonden: het digitaal aaien van rendieren. Dit komt omdat hun nieuwste game, Skábma – Snowfall genaamd, je meeneemt in de cultuur van de Sámi. De Sámi zijn een kleine inheemse groep die zich verspreid hebben over het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland, en die zich voornamelijk bezighouden met de rendierhouderij.

Jij speelt als Áilu, een jonge rendierhoeder wiens leven verandert nadat een vreemde ziekte zich in hun gebied begint te verspreiden. Je ontdekt een oude Noaidi-trommel die je nieuwe krachten geeft en met je trommel in de hand, neem je het op tegen de ziekte. Mocht jij nu ook een rendier willen aaien, dan zal je volgend jaar over een PlayStation 4 of PlayStation 5 moeten beschikken om de game te kunnen spelen.

Vergeet hieronder ook niet even de nieuwste trailer te bekijken om een beeld te krijgen van het spel.