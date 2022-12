Volgend jaar, op 25 april 2023, verschijnt een nieuwe Metroidvania-achtige game van ontwikkelaar Aurogon Shanghai, genaamd Afterimage. In Afterimage neem jij het als Renee, een meisje van wie haar ganse dorp vernield is door een mysterieuze kracht, het op tegen deze krachten om het lot van de wereld te bepalen. De game belooft boordevol actie en gevechten te zitten. De game zal zelfs zo vol zitten met content dat je tussen de 30 en de 40 uur bezig zal zijn met het uitspelen.

Het spel bestaat uit meer dan 20 gebieden en in deze gebieden zal je 30 eindbazen op de knieën moeten dwingen. Dit klinkt als een hele hoop content om ons in te verdiepen en we kunnen dan ook niet wachten om op 25 april aan de slag te gaan, wanneer de game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk hieronder ook zeker nog even de trailer van de game.