De Nintendo Switch is bijna zes jaar uit gezien het platform in maart 2017 lanceerde. Hoewel de hybride console van Nintendo nog altijd erg goed meegaat, valt de laatste tijd wel op dat games qua performance geregeld teleurstellen. Het is dus niet gek om na te denken over een opvolger of een tussentijdse update, afgezien van natuurlijk de Switch OLED.

Hoewel Nintendo stil is over wat ze van plan zijn in de toekomst, heeft John Linneman van Digital Foundry wat informatie kunnen delen. Hij heeft in een nieuwe video van het technische kanaal aangegeven dat Nintendo ooit van plan was om met een nieuwe editie van de Nintendo Switch te komen.

Het zou dan om een soort mid-gen update gaan, net zoals we met de PlayStation 4 Pro en Xbox One X hebben gezien. Volgens Linneman, die met ontwikkelaars sprak, was Nintendo ook zoiets van plan, maar uiteindelijk hebben ze dat geannuleerd. De daaropvolgende conclusie die hij trekt is dat wat ze nu aan het doen zijn daadwerkelijk de volgende generatie hardware is.

“So I think at one point internally, from what I can understand from talking to different developers, is that there was some sort of mid-generation Switch update planned at one point and that seems to be no longer happening. And thus it’s pretty clear that whatever they do next is going to be the actual next-generation hardware.”