Naughty Dog werkt al geruime tijd aan een multiplayer game in het The Last of Us universum, waarvan een lange tijd terug een keer wat concept art werd getoond. Sindsdien hebben we er weinig van vernomen, maar via een nieuwsbericht op hun website is er nu weer een nieuw stuk concept art gedeeld, hierboven te zien.

Helaas geeft Naughty Dog er verder geen context bij, behalve dat de game steeds meer vorm krijgt en ze beloven dat we later dit jaar meer gaan horen/zien. Of deze game ook dit jaar nog verschijnt is echter onduidelijk.

Buiten dat heeft Naughty Dog laten weten dat de games in de franchise, dus de originele titels plus de remaster en remake, in totaal meer dan 37 miljoen keer zijn verkocht. Dit aantal werd in december 2022 bereikt, dus het is een kwestie van tijd totdat de 40 miljoen aangetikt wordt.