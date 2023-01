Bij de release van PlayStation VR2 verschijnen er behoorlijk wat games. Hier zitten gloednieuwe titels tussen, maar ook reeds verkrijgbare games die een virtual reality functie of upgrade krijgen. Een groot gemis tot op heden in de line-up was Gran Turismo 7, zeker gezien Gran Turismo Sport wel in virtual reality te spelen is.

Tijdens de Sony CES 2023 persconferentie heeft Sony PlayStation zojuist echter bekendgemaakt dat Gran Turismo 7 tot de launch line-up van PlayStation VR2 behoort. De racegame zal dus vanaf 22 februari, wanneer PlayStation VR2 uitkomt, in virtual reality te spelen zijn. Deze optie zal met een gratis update naar de game komen.