Nu we het nieuwe jaar zijn binnengestapt hebben we een hoop titels om naar uit te kijken. Zo staan er voor deze maand al een paar interessante games op het programma. Denk aan Forspoken, Dead Space Remake, One Piece Oddysey en meer. Dit zijn de games die je speelt als je thuis lekker op de bank zit na een dag school of werk, maar er is natuurlijk nog veel meer beschikbaar, ideaal voor tussendoor.

We kijken daarom vandaag naar een paar suggesties van mobiele games die je ook kunt spelen. Bijvoorbeeld als je onderweg bent naar school of naar je werk, wat perfect is om enigszins de tijd te doden.

Call of Duty Mobile – Een shooter die zich inmiddels ruimschoots bewezen heeft. Met vlotte gameplay, een hoog tempo en goede levels, is het een ideale titel om op je mobiel te spelen. Er zijn dagelijks miljoenen spelers online, waardoor je altijd binnen no-time in een potje zit en je er lekker op los kunt knallen. Gezien elk potje relatief kort is, is het perfect voor tussendoor.

Kansje wagen – Meer van de kansen? Dan is het een idee om te spelen in een online casino. Dit is natuurlijk net even wat anders dan online gamen in een specifieke game, maar uiteindelijk komt het neer op een variatie van interactieve elementen voor een goede speelervaring. In dit geval kan je er ook wat leuks mee winnen, maar weet wel dat dit enkel vanaf 18 jaar en ouder is.

Mario Kart Tour – Mario Kart is natuurlijk bekend van de Nintendo systemen en vrijwel iedereen heeft ooit weleens een potje gespeeld. Nintendo heeft het concept van Mario Kart weten te vertalen naar een mobiele game, waardoor je nu niet langer afhankelijk bent van een Nintendo handheld om lekker te kunnen racen. Daarbij voegt Nintendo met enige regelmaat nieuwe banen en tours toe, waardoor je je niet snel zult vervelen.

Roblox – Op zoek naar iets wat ook prima geschikt is voor de wat jongere gamers onder ons? Dan is Roblox absoluut interessant. Het platform leent zich uitermate goed voor het spelen én maken van games, dankzij de eenvoud. Inmiddels is het enorm groot en er is genoeg content te vinden, waardoor de variatie in games vrijwel eindeloos is. Net wat meer uit je Roblox ervaring halen? Dit kan met Roblox credits.

Candy Crush Saga – Naast de grote namen zoals Call of Duty en Mario Kart, zijn er ook games die echt specifiek voor mobiele systemen zijn ontwikkeld. Eén van de populairste ooit is Candy Crush Saga, waarin je een veld met symbolen moet clusteren dat nadien verdwijnt. Hier komen dan weer nieuwe symbolen voor in de plaats en stap voor stap werk je naar je doel toe en dat terwijl het spel nooit gaat vervelen. Een eenvoudig, maar ontzettend verslavend spelletje waarmee de tijd omvliegt.

Er komt nog veel meer aan!

Het zijn slechts een paar suggesties van goede games die je op je mobiel kunt spelen. Het is pas het topje van de ijsberg, want afgezien van de reeds beschikbare titels, zitten er ook veel games in de pijplijn. Zo hebben we eervolle vermeldingen voor Call of Duty: Warzone Mobile, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence en Valorant Mobile. Allemaal titels die momenteel in ontwikkeling zijn en later dit jaar zouden moeten verschijnen. Ons advies: houd ook deze games in de gaten en speel ze zodra ze beschikbaar komen.