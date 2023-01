De PlayStation 5 is net zoals eerdere consoles van Sony zowel verticaal als horizontaal te gebruiken. Het blijkt echter niet verstandig te zijn om de console in verticale positie naast je tv te zetten, want er kunnen technische problemen ontstaan. Dit werd eerder al gemeld door een Franse reparatieshop, maar het kreeg weinig aandacht.

Nu melden technische experts op Wololo.net hetzelfde. Om de APU te koelen wordt er gebruikgemaakt van vloeibaar metaal en dit kan uit balans raken, wat vervolgens een impact op de koeling heeft. Dit kan optreden bij consoles die een lange tijd rechtop staan en het heeft effect op beide modellen.

Hoewel deze manier van koelen op zichzelf meer dan prima is, blijkt uit verhalen van reparatiewinkels en specialisten dat ze meer dan eens zien dat er vloeistof buiten de kaders loopt. Dit zou komen doordat de afsluiting tussen de APU en de koeler kan verschuiven of beschadigen, waarbij de hoeveelheid vloeibare metaal afneemt.

Dit heeft dan weer impact op de capaciteit om te koelen en het kan zelfs componenten raken die er niet mee in aanraking mogen komen. In het meest extreme geval gaat de console daardoor stuk. Voor meer informatie kan je hier terecht of bekijk de onderstaande video.